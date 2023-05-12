عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة سيدتين صدمتهما سيارة في البحيرة

إصابة سيدتان فى حادث
إصابة سيدتان فى حادث بالبحيرة

أصيبت سيدتين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث عبور مشاة، إذ صدمتهما سيارة بجوار مديرية الصحة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

txt

انتشار معدات التدخل السريع.. أمطار غزيرة تضرب محافظة البحيرة| شاهد

txt

تموين البحيرة: ضبط 90 طن قمح قبل خروجها من المحافظة بدون تصريح

حادث عبور مشاة في دمنهور 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد وقوع حادث عبور مشاة أسفر عن إصابة سيدتين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابتان 

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من "علا عبدالعزيز عبدالرحمن، 48 سنة، مصابة بكسر في الحوض، أمنية بدر أحمد، 18سنة، مصابة بكسر مضاعف في الساق اليمنى.

 

ونقلت المصابتان إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

البحيرة اصابة سيدتين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة امن البحيرة بمحافظة البحيرة الفحوصات الطبية اللازمة الاسعافات الاولية الاجهزة الامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألغت متابعته وحذفت صورهما.. رنا الحريري تثير الجدل حول انفصالها عن باسم ياخور

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

الأمن يكشف حقيقة بيع مخدرات من خلال عربات المشروبات بشوارع مصر الجديدة

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

ترشيحاتنا

هلبس فستان مش هيزعلك.. هند عاكف توجه رسالة لرئيس القاهرة السينمائي

خطيب الأوقاف: تدبر أسماء الله الحسنى والعمل بها طريق إلى الجنة

ضرب تل أبيب بـ 20 صاروخا.. ومنظومة العصا السحرية تعترض صاروخ للمرة الثانية

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

الصحة: فحص 4 ملايين طفل بمبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

وزير الأوقاف: للأسماء الحسنى بركة وأسرار لا يدركها إلا من ذاق وعرف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحنون للماضي.. 4 أبراج ترغب في استعادة أيام الطفولة

في عيد ميلادها.. ملابس أثارت الجدل لـ ريا أبى راشد

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة رياضية

تشخيص مبكر ينقذ حياتك.. 4 علامات للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

الكاف يصدم الترجي بهذا القرار| وغيابات مؤثرة قبل لقاء الأهلي.. فيديوجراف

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ