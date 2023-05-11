انتشار معدات التدخل السريع.. أمطار غزيرة تضرب محافظة البحيرة| شاهد

شهدت محافظة البحيرة اليوم حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار غزيرة مع نشاط فى حركة الرياح على معظم المدن والمراكز، خاصة المناطق الساحلية بمركزى إدكو ورشيد، وعلى الفور انتقلت فرق التدخل السريع لمواجهة آثار الأمطار.

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من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطارالغزيرة التى تشهدها المحافظة، مضيفة أنه تم الدفع بأكثر من 1300 معدة وطاقم فنى بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة لمواجهة سقوط الأمطارالغزيرة.

أمطار غزيرة بالبحيرة

أمطار غزيرة بالبحيرة

أمطار غزيرة بالبحيرة

ووجهت نائب محافظ البحيرة باستمرار متابعة كافة التمركزات لوحدات التدخل على الطرق الرئيسية والمتابعة المستمرة لكافة المراكز والقطاعات.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم دعم جميع المراكز الساحلية بوحدات كبيرة لشفط وكسح المياه للمساهمة مع المعدات الحالية لمواجهة ومجابهةموجة الأمطار الغزيرة ومضاعفة الجهود المبذولة للحد من الموجة والعمل على راحة المواطنين، مع التواجد المستمر لجميع المرافق على مدار الساعةبالإسعاف والمستشفيات والتواجد الأمنى والمرور بالشوارع.

وشددت نائب محافظ البحيرة على التدخل فوراً لحل جميع الشكاوى الواردة من المواطنين على الفور، مؤكدة على استمرار العمل وتواجد جميعالمسئولين وفرق الأزمات والتدخل السريع المعنية بمجابهة الأمطار.