صحة البحيرة: الكشف على 1617 مواطنا مجانا بقافلة طبية بقرية صلاح الدين

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية صلاح الدين بالتحرير يومي الإثنين والثلاثاء ٨و٩ / ٥ / ٢٠٢٣م ، وتم الكشف خلالها على ١٦١٧ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ١١ عيادة طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، حيث سجلت عيادتي الباطنة ٢٧٣ وعيادتي الأطفال ٤٤٢ وعيادة الجراحة ١٥٥ وعيادة النساء ١٠٦ وعيادة تنظيم الأسرة ٢٥ وعيادة العظام ٢١٩ وعيادة الأسنان ١٣٨ وعيادة الجلدية ١٨٥ وعيادة القلب ٧٤ .

وضمت القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة ، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وإشراف الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية.