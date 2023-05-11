تقديم خدمات طبية لـ 497 حالة بمختلف التخصصات خلال قافلة طبية بالبحيرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة ومؤسسه راعي مصر، قافلة طبية بقرية البريجات تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 497 حالة بمختلف التخصصات( 243 باطنه وأطفال ونساء وتوليد وجلديه وعظام - 120 رمد - 84 أسنان - 50 عمل نظارات).

كما تم عقد ندوة توعوية بمقر الوحدة المحلية بالبريجات بعنوان مشورة اسرية .. ضبط الانفعال السلوكي لدى الشباب ، حيث تناولت الندوة أنواع الانفعالات السلوكية وكيفية الإستفادة منها ومدى تأثيرها على الصحة وطرق التعامل مع الانفعال السلبى.

ذلك استمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.