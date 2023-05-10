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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروعك.. توفير أكثر من 92 ألفا و923 فرصة عمل منذ انطلاق المبادرة بالبحيرة

مشروعك بالبحيرة
مشروعك بالبحيرة

يواصل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" نشاطه على أرض محافظة البحيرة والذى يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

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ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية وتدعيم الأنشطة الإنتاجية، وتمويل المشروعات للشباب، للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل اللائق لهم.

وأشار المحاسب  أكرم مكرم المدير التنفيذي لـ " مشروعك " أن المشروع قد شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن 3 مليار و177 مليون و 185 ألف جنيه وذلك لتمويل عدد 33 ألف و187 مشروعاً إستثمارياً متنوعاً ( تجاري - صناعي - زراعي - خدمي ) حيث ساهمت تلك المشروعات فى توفير 92 ألف و923 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

ويهدف المشروع إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

هذا وقد أكدت الدكتورة / نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحة قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، مع الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" وتكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

 

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