صحة البحيرة: إجراء 555 جراحة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

قامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة هانى جميعه وكيل الوزارة خلال شهر ابريل المنقضي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم إنتظار المرضى بإجراء 555 عملية جراحية عبارة عن ( 42 جراحة عظام - 29 جراحة مخ و أعصاب - 371 عيون - 44 جراحة أورام - 15 جراحة أوعيه دموية و القسطرة الطرفية - 54 قسطرة قلبية ) .

وفي إطار التوسع فى الخدمات المقدمة عن طريق وحدات الرعاية الأساسية، والمستشفيات لتقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين.

تم تفعيل خدمه العيادات التخصصية بالإدارات الصحية بعدد 48 وحده صحية ب13 إدارة صحية بنطاق المحافظة ، حيث بلغ عدد المترددين على تلك العيادات التخصصية خلال شهر ابريل 32211 مواطن، وتم الكشف عليهم فى التخصصات المختلفة.

يأتي ذلك فى إطار الإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين والقضاء على قوائم الإنتظار تخفيفاً عن كاهل المرضى .