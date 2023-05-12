تموين البحيرة: ضبط 432 أسطوانة غاز بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بحملة تموينية بناحية مركز كفر الدوار تحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية و مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية أسفرت عن ضبط عدد 432 أسطوانة غاز منزلي قام أحد أصحاب المستودعات بتجميعهم بغير وجه حق لإعادة بيعهم في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.