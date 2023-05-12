تأجيل عمومية نقابة الأطباء بسبب ضعف المشاركة

أعلنت النقابة العامة للأطباء تأجيل الجمعية العمومية العادية التي كان مقررا لها اليوم الجمعة لنهاية الشهر، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد وهو مشاركة ألف طبيب وطبيبة من أعضاء الجمعية العمومية.

وفتحت الأطباء باب التسجيل من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا لكنها لم تنجح في الوصول إلى النصاب القانوني للانعقاد، حيث لم يتجاوز الحضور 200 عضو، وهو عدد ضعيف.

وكان الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، أعلن في وقت سابق تواصل عملية التسجيل لحضور الجمعية العمومية العادية بدار الحكمة على أن تبدء فعاليات الجمعية العمومية في الثانية ظهرا.

وأضاف أن النصاب القانوني للانعقاد هو 1000 ألف طبيب وطبيبة "لم يتجاوز الحضور 200 عضو"، وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم انعقادها يوم الجمعة 26 مايو بنصاب 300 طبيب وطبيبة.

ودعا أمين عام النقابة، أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية والتي تناقش أنشطة النقابة في المجالات واللجان المختلفة واعتماد الميزانيات السابقة بالإضافة إلى المناقشات البناءة حول بعض البنود المضافة الي جدول أعمال الجمعية العمومية العادية "12 مايو " بدار الحكمة، ومنها: