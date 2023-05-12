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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اذهب للطبيب فورا.. حسام موافي يحذر من ظهور عرض لمرضى القولون

أحترس من ظهور اعراض
أحترس من ظهور اعراض القولون العصبي   

تعتبر متلازمة القولون العصبي هي حالة تؤثر على الأمعاء الغليظة، وتظهر على هيئة مجموعة من الأعراض المعوية التي تحدث في وقت واحد، والتي قد تتسبب في ألم بالمعدة، والإسهال والإمساك.

 

أحترس من ظهور اعراض القولون العصبي 

 

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن هناك بعض الأعراض التي تحدث مع أغلب مرضى القولون العصبي، وتكون أغلبيتها أعراض جانبية في محيط البطن.

 

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وتابع موافي، خلال برنامجه رب زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أن : القولون يمثل جزء كبير جدًا من مشاكل البطن.

 

أحترس من ظهور اعراض القولون العصبي 

 

ونصح موافي، : " كل شخص يعاني من القولون الذهاب فورا لطبيب متخصص بالجهاز الهضمي وإجراء منظار قولون لمعرفة سبب الإصابة، بجانب إجراء منظار على البنكرياس".

القولون القولون العصبي أعراض القولون العصبي متلازمة القولون العصبي الأمعاء الغليظة الدكتور حسام موافي

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