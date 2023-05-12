عرضت فضائية “العربية” تقريرا بعنوان، الصحة العالمية تحذر من انتشار 3 أوبئة فتاكة في السودان.

ووفقا للتقرير، دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر، وأعلنت إنتشار الملاريا وحمي الضنك والحصبة فى السودان.

ومع استمرار الإقتتال بين الجيش وميليشيا الدعم السريع، أكدت الصحة العالمية أن ملايين الأطفال والسيدات الحوامل يعانون سوء التغذية جزاء نقص المواد الغذائية والأدوية والمياه الصالحة للشرب.

وشهدت السودان، انتشار حمي الضنك والملاريا قبل بدء المعارك فى البلاد بسبب النفايات المتراكمة والمياه الملوثة، إلا أن تدهور الوضع الصحي والغذائي بسبب الإشتباكات المندلعة فاقم الأزمة.