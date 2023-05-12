نداء عاجل من قنصل السودان في السعودية للمقيمين في المملكة

توجه القنصل العام بقنصلية السودان في جدة بالإنابة القنصل العام محمد حسن محمد علي بعشوم بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية للمجهودات العظيمة والخدمات الجليلة التي ظلت تقدمها للسودان تنفيذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية سونا؛ فقد أشاد القنصل بالإجراءات المتعلقة بتمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين العالقين .

وأشار إلى أن القنصلية العامة تناشد كافة المواطنين السودانيين المقيمين بالمملكة المساهمة في استضافة المعتمرين السودانيين على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (ابشر أفراد).