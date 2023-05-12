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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من قنصل السودان في السعودية للمقيمين في المملكة

السودان والسعودية
السودان والسعودية

توجه القنصل العام بقنصلية السودان في جدة بالإنابة القنصل العام محمد حسن محمد علي بعشوم بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية للمجهودات العظيمة والخدمات الجليلة التي ظلت تقدمها للسودان تنفيذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. 

وبحسب وكالة الأنباء السودانية سونا؛ فقد أشاد القنصل بالإجراءات المتعلقة بتمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين العالقين . 

 وأشار إلى أن القنصلية العامة تناشد كافة المواطنين السودانيين المقيمين بالمملكة المساهمة في استضافة المعتمرين السودانيين على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (ابشر أفراد).

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