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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

490 جنيه .. الفلاحين تكشف كيفية مواجهة ارتفاع أسعار تقاوي الذرة

صدى البلد

استنكر حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أسعار تقاوى الذرة التي ارتفعت بشكل جنوني وغير مسبوق، حيث تباع عبوة تقاوي الذرة الشامية الصفراء وزن 5 كيلو من نوع «بابونير» في السوق الحر بـ  2450 بما يعني 490 جنيه للكيلو.

وقال نقيب عام الفلاحين في تصريحات له اليوم ، إن هذه العبوة ذاتها كانت تباع من شهر بـ 1000 جنيه وكانت العام الماضي لا تتجاوز الـ 300 جنيه.

وأضاف أبوصدام، إن وزارة الزراعة طرحت سعر عبوة تقاوي الذرة زنة 5 كيلو بـ 500 جنيه لكنها اختفت من كل منافذ وجهات وزارة الزراعة.

لافتا إلى أن أسعار أنواع تقاوي الذره الشامية الموجودة في السوق السوداء تختلف حاليا، فالعبوة وزن 5 كيلو من تقاوي الذرة الشامية البيضاء والصفراء تبدأ بـ 900 جنيه، وتوجد انواع بــ 1000 جنيه وأنواع بـ 1250 جنيه وأخرى بـ 1750 جنيه، فيما تصل أسعار بعض الأنواع حتى 1450 جنيها للعبوة الواحدة حسب نوع التقاوي ومعدل إنتاجها المتوقع ومكان البيع.
 

وأشار عبدالرحمن، إلى أن الارتفاع الجنوني في معظم أنواع الحبوب يضرب السوق ويغير حسابات المزارعين الزراعية، وقد يؤثر على التركيبة المحصولية الموسم المقبل، حيث وصل طن البانكو(أكل العصافير) إلى 60 ألف جنيه بما يعني 60 جنيه للكيلو الواحد، ووصل طن الذرة الصفراء لـ 20 ألف جنيه بما يعني 20 جنيه للكيلو فيما يباع أردب الذره الشاميه البيضاء وزن 140 كيلو بـ 2500 جنيه، ووصل كيلو السمسم إلى 100 جنيه ووصل طن الينسون الذي كان يباع بــ 30 الف إلى 120 الف جنيه، فيما وصل سعر أردب الشعير وزن (125 كيلو) إلى 1900 جنيه.

وأكد نقيب الفلاحين، أنه مع وصول طن الكسبرة إلى 70 ألف جنيه وطن الكراوية إلى 65 الف جنيه، وكيلو الردة إلى 12 جنيه، فإن سعر كيلو القمح والذي لا يتجاوز سعره طبقا للاسعار المحددة من الحكومة 10 جنيهات يصبح ارخص انواع الحبوب مما يشكل خطرا على التركيبه المحصولية في المستقبل وعلي الكميات المستهدف توريدها للحكومه هذا الموسم.

وطالب أبوصدام بزيادة الرقابة على سوق بيع تقاوى الذرة لوجود أنواع كثيرة من التقاوي بالسوق قد تكون ذات جودة ضعيفة تؤدي إلى انخفاض في انتاجية زارعيها وقد تؤدي إلى خسائر كبيرة، مع ضرورة بذل الجهود لمنع الاحتكار والاستغلال من قبل التجار للمزارعين وتوفير التقاوي المعتمده من الوزارة بكميات كافية خاصة أن الذرة الصفراء تمثل 70% من صناعة الأعلاف، وتدخل بنسبة 20 % في صناعة الخبز، ومع زيادة طلب المزارعين لتقاوى الذرة نتوقع زيادة مساحات زراعة الذرة الشامية الصفراء عن العام الماضي بنسبة 25%.

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