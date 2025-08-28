استمرار فعاليات التشغيل التجريبي لمبادرة تمكين بالشراكة بين وزارتي التضامن والعمل وصُناع الخير

استمرت فعاليات التشغيل التجريبي لمبادرة تمكين بالشراكة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل وصُناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبنك مصر، وذلك

في المحطة الثانية بقرية شبرا بابل.

وشهدت فعاليات المبادرة في قرية شبرا بابل بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تنظيم تدريبات متخصصة في الحرف التراثية مثل الديكوباج والتطريز، وتدريبات عملية في الحرف المهنية كالسباكة والكهرباء.

كما حرص بنك مصر، الشريك الاستراتيجي للمبادرة، على تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية التي تدعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي داخل القرية.

كما تضمنت الأنشطة تنظيم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون، قدمت خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة للأهالي، إلى جانب برامج دورات ريادة الأعمال والشمول المالي والتحول الرقمي، وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من فعاليات المحطة الثانية نحو 2200 مواطناً من أبناء القرية.

وتواصل المبادرة فعالياتها على مدار يومي بقرية شبرا بابل، ضمن خطتها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين داخل القرى الأكثر إحتياجاً.

الجدير بالذكر أن مبادرة "تمكين" تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجاً بالريف المصري، حيث تركز على تدريب ورفع كفاءة السيدات تمهيداً لحصولهن على تمويل مشروعات مدرة للدخل.

وتستهدف المبادرة تغطية 100 قرية سنوياً، بإجمالي يتراوح ما بين 3000 إلى 3500 مستفيد في القرية الواحدة، بما يحقق نقلة نوعية في حياة المستفيدين ويدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030.