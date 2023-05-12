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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقاء رسمي بين وزير المالية السعودي ونظيره الإيراني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تبحث كل من السعودية وإيران  فرص تطوير وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين بحسب تصريحات وزير المالية السعودي  محمد الجدعان. 

جاءت تلك التصريحات على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2023. 

والتقى وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وزير الاقتصاد والمالية الإيراني الدكتور إحسان خاندوري. 

كما استعرض وزير المالية في لقاء مع وزير المالية والاقتصاد في جمهورية جيبوتي إلياس موسى، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين المالي والاقتصادي.

وعقد الجدعان اجتماعا مع وزير الشؤون الاقتصادية الباكستاني الدكتور سردار صادق، ناقشا خلاله الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها.

كما التقى وزير المالية محمد الجدعان، نظيره الليبي الدكتور خالد المبروك، وناقشا الخطوات التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين. 

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