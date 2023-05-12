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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رانيا يوسف تتألق بإطلالة فرعونية.. صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف

خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة، وقامت بمشاركتها فيديو لكواليس الجلسة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جديدة ومختلفة.

 

تفاصيل إطلالة رانيا يوسف بالزي الفرعوني

 

وارتدت رانيا يوسف فستانا بتصميم فرعوني باللون الذهبي، شفاف من منطقة الصدر وفتحة أمامية من أسفل، وبأكمام طويلة ومفتوحة.

 

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ورفعت رانيا يوسف شعرها إلى الأعلى لتظهر تصميم الفستان.

 

رانيا يوسف

 

وأكملت رانيا يوسف إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج ، فقامت بإبراز جمال عينيها بالآي لاينر والكحل الاسود، والماسكرا، مع وضع اللون البيج الناعم كأحمر شفاه.

 

رانيا يوسف

 

ولم تتكلف رانيا يوسف في إرتداء الإكسسورات؛ حيث اختارت أسورة وقرطين يتناسبون مع إطلالتها.

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