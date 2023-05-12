حفل مهيب .. تعرف على استعدادات زفاف ولي عهد الأردن ورجوة آل سيف

منذ إعلان الديوان الملكي الهاشمي موعد زفاف ولي العهد ورجوة بنت خالد آل سيف وملايين المتابعين ومحبي الأمير يتابعون بلهفة وشغف المستجدات وتفاصيل الزواج وكيف سيبدو .

وكشف الديوان الملكي الأردني الستار عن بعض خطط اليوم المنتظر وتفاصيل المكان وتاريخ عقد القران وما يستتبعه من خطط للاحتفال بزفاف ولي العهد والذي،سينطلق في الأول من يونيو المقبل بقصر زهران بالعاصمة عمّان.

وفي التفاصيل الدقيقة للزفاف، فقد أزاح الديوان الملكي الستار عن بعض خطط اليوم المنتظر وأوضح الديوان الملكي الأردني أن من تفاصيل اليوم السعيد توجه الموكب الملكي بعد عقد القران إلى قصر الحسينية، وهو المكان المخصص لإقامة حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة الزفاف، على أن يكونا مغلقين للإعلام. ويعد قصر زهران واحدا من أقدم القصور التي جرى تشييدها في العاصمة عمّان، وشهد قبل 30 عاما مراسم زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في 10 يونيو عام 1993، كما أقيم فيه حفل زفاف الملك حسين والأميرة منى، والملك حسين والملكة نور أيضاً.

وفي إطار تحضيرات الديوان الملكي الأردني لمراسم الزفاف، ترتب المؤسسات الرسمية احتفالات شعبية لأهالي المحافظات بالتزامن مع مراسم حفل الزفاف الملكي الذي سيتم نقل أحداثه مباشرة عبر الفضائيات، وشاشات عامة في مواقع الاحتفالات بالمحافظات.

ومن المقرر أن يحضر حفل زفاف ولي العهد عدد من أفراد العائلة الملكية وضيوف من الأمراء والملوك والشخصيات رفيعة المستوى من العرب والعالم. أيضا من المقرر أن يغطي فعاليات مرتبطة بعقد القران المبهج عدد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية.