عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفيوم .. مستقبل وطن أمانة مركزإطسا يناقش خطة عمل الفترة المقبلة

أحمد الروبى امين
أحمد الروبى امين الحزب بأطسا أثناء الاجتماع

عقدت ٱمانة حزب مستقبل وطن بمركزإطسا بمحافظة الفيوم ، الإجتماع التنظيمي الشهري لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.برئاسة أحمد الروبي ٱمين المركز ،وبحضورالٱمناء المساعدين ضياء الحنبولي وعلى معروف وأمناء الٱمانات النوعية ،وأعضاء هيئة المكتب .أشار الروبي الى أن الحزب سيعمل خلال الفترة القادمة على تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية التي تخدم المواطن وتساهم في تحقيق الدعم المطلوب لٱهالينا بمركز إطسا .

أكد  الروبى  ضرورة التفاعل والتواجد وسط المواطنين ،وتلبية مطالبهم وإحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة كما أكد على ٱن ٱمانة المركز تفتح ابوابها للجميع ،وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتلبية متطلبات وإحتياجات القرى من خلال إستمرار اللقاءات الٱسبوعية لخدمة المواطنين بمقر الحزب بمركز إطسا،وبمقرات الوحدات الحزبية بالقرى.


فيما أكد الٱمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة المكتب على التعاون لتحقيق اهداف وسياسات الحزب ،وإستمرار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن والعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

الفيوم اخبار الفيوم الدعم المطلوب مستقبل وطن امانة أطسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

لفيت عليه مصر كلها وهو مدفون جنبي.. والدة طفل دمياط تروى تفاصيل مثيرة.. شاهد

البيت الأبيض: اجتماع عاجل بين بايدن وزعماء الكونجرس لحل أزمة الديون الأمريكية

الحق نفسك.. إزاي تلغي طلبات الصداقة على فيسبوك

معجبوش عرض الفريق الأبيض | مهاجم الزمالك يوقّع لـ بيراميدز

ترشيحاتنا

أغنية «عبد الهادي» كانت لعنة.. شاندو يكشف تفاصيل خلافه مع محمد منير

الأهلي ضد الترجي .. بيرسي تاو يضيف الهدف الثاني من قذيفة صاروخية

كأس خادم الحرمين .. الهلال يتعادل مع الوحدة في الوقت القاتل

إبراهيم بدر يحقق ذهبية الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية في إيطاليا

قبل بدء الامتحانات.. بهذه الطريقة يستطيع الطلاب مراجعة المناهج أكثر من مرتين

السودان يتجاوز الأزمة.. ماذا بعد اتفاق جدة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الغسيل .. 6 أخطاء أحذر أرتكابها عند طهي الدجاج

الساعة بـ5 ملايين جنيه.. إطلالة نادين نسيب نجيم في قطر تثير الجدل

أنواع من المكسرات فعالة في خسارة دهون البطن.. احرص على تناولها

رانيا يوسف تتألق بإطلالة فرعونية.. صور

فيديو

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

مرتضى منصور يعلنها : قررت الرحيل | تفاصيل استقالة مجلس الزمالك ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ