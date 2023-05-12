الفيوم .. مستقبل وطن أمانة مركزإطسا يناقش خطة عمل الفترة المقبلة

عقدت ٱمانة حزب مستقبل وطن بمركزإطسا بمحافظة الفيوم ، الإجتماع التنظيمي الشهري لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.برئاسة أحمد الروبي ٱمين المركز ،وبحضورالٱمناء المساعدين ضياء الحنبولي وعلى معروف وأمناء الٱمانات النوعية ،وأعضاء هيئة المكتب .أشار الروبي الى أن الحزب سيعمل خلال الفترة القادمة على تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية التي تخدم المواطن وتساهم في تحقيق الدعم المطلوب لٱهالينا بمركز إطسا .

أكد الروبى ضرورة التفاعل والتواجد وسط المواطنين ،وتلبية مطالبهم وإحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة كما أكد على ٱن ٱمانة المركز تفتح ابوابها للجميع ،وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتلبية متطلبات وإحتياجات القرى من خلال إستمرار اللقاءات الٱسبوعية لخدمة المواطنين بمقر الحزب بمركز إطسا،وبمقرات الوحدات الحزبية بالقرى.



فيما أكد الٱمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة المكتب على التعاون لتحقيق اهداف وسياسات الحزب ،وإستمرار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن والعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.