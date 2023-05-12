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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صيفية.. صافيناز تخطف أنظار جمهورها على البحر

صافيناز
صافيناز

حرصت الراقصة الاستعراضية صافيناز، على مشاركة جمهورها ومتابعيها صورًا لها خلال قضاء إجازة استجمام بإحدى المدن الساحلية.

وظهرت صافيناز في الصور بإطلالة جريئة وهي تستمتع بالبحر والشمس على شاطئ البحر، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها.

وعلي جانب اخر استضاف الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر قناة دجلة العراقية، الراقصة "صافيناز"، في حلقة مثيرة للجدل.

ويوضح جزء من اللقاء ، رفض الراقصة صافيناز  في حال انجابها لطفلة  ان تمتهن الرقص، بسبب مشقة هذه المهنة المرهقة.

وقالت الراقصة صافيناز أيضا خلال حوارها مع "نزار الفارس" انها تصوم بعض الأحيان في رمضان، مع أصحابها المصريين، وانها تحترم هذا كثيراً.

ودافعت صافيناز عن حقها في التبني، وانها تصلح لتكون أما اكثر من أي سيدة أخرى، ومشيرة إلى انها لم تنجب حتى الان لأنها لم تجد الشخص الذي يستحق ان تجنب منه، وأن امنية حياتها هي تبنى طفل.

وكشفت صافيناز، عبر لقائها مع الإعلامي العراقي "نزار"، ان اكثر مطرب تعشقه هو ماجد المهندس، لافتة إلى انها تحب أغانيه بشدة.

وعن اكثر الأغاني التي تعشق الرقص عليها، قالت الراقصة صافيناز، انها تعش الرقص على اغاني ام كلثوم و عبد الحليم حافظ.

يذكر أن آخر أعمال صافيناز، المُشاركة في بطولة فيلم "أنت حبيبي وبس"، مع محمود الليثي، بوسي، سعد الصغير، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول "زيكو" الذي يسعى لتنفيذ وصية جده، في سبيل الحصول على الميراث.


كانت أحدث أعمال صافيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.


وشاركت في فيلم "أمان يا صاحبي"، بطولة سعد الصغير، ومحمود الليثي، ونرمين ماهر، وعلاء مرسي، وشيماء سيف، وبدرية طلبة، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج هاني حمدي.

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اطلاله جريئه إطلالة صيفية الراقصة صافيناز تخطف انظار جمهورها

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