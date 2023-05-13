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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ليست ستهم فقط .. سيدات بالاقصرعملن في مهن الرجال .. فيديو

سيدات بالاقصر امتهن
سيدات بالاقصر امتهن مهنة الرجال

شهد شهر رمضان الكريم هذا العام العديد من المسلسلات الدارمية التى تحدثت عن كفاح السيدات ومن هذه المسلسلات مسلسل “ ستهم”  بطولة الفنانة الكبيرة روجينا، وإياد نصار ، والمسلسل درات أحداثه عن قصة سيدة ارتدت ملابس الرجال وأمتهنت عملهم .

وبعد انتهاء المسلسل يلقى صدى البلد الضوء على عدد من السيدات بمحافظة الاقصر أمتهن مهن الرجال وكانوا نموذجا مشرفا للمرأة الصعيدية. 

الحاجة صيصة ماسحة الاحذية 

 

من أهم السيدات هذه السيدات واشهرهم والمسلسل تحدث عنهم هى الحاجة “ صيصة ” اسمها بالكامل صيصة أبو دوح النمر، الأم التى تنكرت فى زى الرجال لمدة 47 عاما وعملت ماسحة للأحذية حتى تستطيع ان تربي ابنتها “ هدى ” بعد وفاة زوجها ،  ثم كرمها السيد رئيس الجمهورية الرئيس “ عبد الفتاح السيسي” وامر بتوفر منزل لها وحياة كريمة. 

 “ نوسة ” أسطى فى دوكو السيارات 

 

الاسطى "نوسة" سيدة بجنوب الاقصر في العقد الرابع من عمرها اشتهرت بمهنة دوكو السيارات و"الحمد الله" كانت كلمة السر في نجحها وتربيتها لأطفالها ومراعاة زوجها المريض.


تقول أمينة جابر معوض "الأسطى نوسة" انها تبلغ من العمر 48 عاما مقيمة بقرية الدير مركز اسنا جنوب الاقصر تزوجت منذ 20 عاما من الاسطى دوكو " حسن بدرى " ورزقها الله ثلاث اولاد هم " حسام و دنيا و بسام " وكانت تعيش حياة كريمة مع زوجها.


وأضافت بأنه شاء القدر أن يصاب زوجى بمرض التليف الكبدي وعددة أمراض مزمنة أخري وتوفي عقبها  وانصرفت الزبائن من ورشة زوجها وليس لديها مورد رزق غيرها ، فقامت بقتح الورشة وحاولت إصلاح السيارات بعد ان كانت تعلمتها من زوجها قبل وفاته و أصبحت متمكنة من المهنة واشتهرت بها وأطلق عليها الزبائن اسم “الأسطى نوسة” .

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لقاء الخولى أول فتاة تعمل فى ميكانيكا السيارات 

 لقاء الخولي، هى أول فتاة تعمل في ميكانيكا السيارات بالأقصر وتقول إنها امتهنت الميكانيكا لأنها حرفة والدها؛ حيث بدأت العمل معه وهي في سن الـ 11 من عمرها، وكان التعرف على هذا المجال بالنسبة لها فرصة، وأحبته وشغفت بمجال السيارات واستكملت ذلك بالدراسة.

وأوضحت لقاء الخولي،  أن المرحوم والدها كان أكبر داعم لها لانه معلمها الأول الى جانب انه كان فخور بمجال العمل ومهارة ابنته، لافتة الي انها بدأت بعد ذلك التفكير في عمل مركز صيانة للسيارات، وحصلت على تكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2017، وهو من حقق لها حلم بناء المركز

 

“ أم رحيل” سائقة التروسيكل بائعة الخردة 

 

" ام رحيل " أمراة من الصعيد الجوانى  تعيش في جنوب محافظة الأقصر ، عندما تتحدث اليها تجعلك تفخر بها فهي تحدت الفقر بجمع الخردة على تروسيكل وبيعها لتستطيع العيش وأعالت والديها وابنتيها .

تقول " ام رحيل “  :” اسمى " زينب مهدى"  عندى 30 سنة ، مطلقة ولدى طفلتين واسكن مع والدي الذين أقوم بإعالتهما مشيرة الى انها مطلقة منذ 7 سنين ولا اعلم عن زوجى منذ انفصالى شيئًا أعيش فى منزل بالإيجار مبنى بالطوب اللبن  يتكون من حجرتين وحوش ، والدى رجل مسن عمره 70عامًا وأمى مريضة  بمرض فى المخ وعمرها 60عاما

وتضيف " ام رحيل “ :”بدأت رحلتي فى مساعدة اسرتي بشكارة على كتفى احمل فى الخردة من القمامة من الشوارع ثم اقوم ببعها للصرف على اهلى وبناتى ، وفى يوم من الأيام تجمع اهل الخير وقاموا بشراء " تروسيكل “ لى لمساعدتى فى الحياة ، فتعلمت القيادة وأصبحت احمل عليه الخردة من مكان لأخر واتجول به من قرية لقرية بحثا عن الرزق.

 

 

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الأقصر الحاجة صيصة رمضان الكريم صيصة أبو دوح قصة سيدة لقاء الخولى ملابس الرجال ميكانيكا السيارات

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