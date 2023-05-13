وزير الرياضية التونسي الأسبق: الأهلي ألحق بالترجي أكبر هزيمة إفريقية في تاريخه

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة تصريحات طارق دياب وزير الرياضة التونسي الاسبق ، بعد فوز الاهلي علي الترجي بثلاثين .

وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" طارق دياب وزير الرياضة الاسبق في تونس وواحد من اشهر لاعبي كرة القدم في تاريخ تونس قال ان سحرة فرعون السبب في أكبر هزيمة إفريقية في تاريخ الترجي، وقال الجميع في الترجي يحب ان يستقيل بعد ان سحقهم الاهلي ٠/٣ "

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مجريات اللقاء تفوق النادي الأهلي على نظيره الترجي المتأثر بغياب العديد من نجومه.