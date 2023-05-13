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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأمور لم تحسم.. قرار قوي من كولر عقب فوز الأهلي على الترجي

صدى البلد

تحدث مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فوز فريقه على حساب نادي الترجي الرياضي التونسي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد حمادي العقربي، وانتهت بانتصار المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وقال كولر خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة، نجحنا في تحقيق أهداف الفريق في مباراة الترجي لعبنا الكرة الخاصة بنا بصورة طبيعية، استحوذنا على الكرة ونجحنا في الوصول إلى هدف الفريق بالانتصار في الشوط الأول من المباراة.

وأضاف، الفريق احتفل بالانتصار بالسوبر على حساب بيراميدز لمدة يومين، دائما بعد المباريات نتواصل مع الجميع من أجل التركيز على المباراة القادمة، وهو ما حدث بالفعل عقب الانتصار بالسوبر، جميع اللاعبين وضعوا تركيزهم على تحقيق الانتصار في مباراة الترجي والوصول إلى أهداف الفريق.

وواصل، الأمور لم تحسم بعد من الممكن أن يحدث ريمونتادا مثل ما يحدث في المباريات العالمية، أبلغت اللاعبين بأننا سندخل مباراة الإياب على أن النتيجة سلبية بين الفريقين، مؤكدا على أن سعادته تكمن في تنفيذ اللاعبين ما يقومون به في التدريبات الجماعية في المباريات، وهو ما حدث في مباراة الترجي.

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الأمور لم تحسم.. قرار قوي من كولر عقب فوز الأهلي على الترجي

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