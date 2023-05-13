أردوغان يعلن استعداده لترك منصب الرئاسة "بطريقة ديمقراطية"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداده لترك منصبه "بطريقة ديمقراطية" في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجري في تركيا يوم 14 مايو.

وقال أردوغان في تصريح لوسائل الإعلام التركية، يوم الجمعة: "وصلنا إلى الحكم في تركيا بطرق ديمقراطية. ومثلما وصلنا إلى السلطة، سنعمل كل ما هو ضروري بالنسبة للديمقراطية في حال قرر الشعب ذلك"، مضيفًا: "سنعتبر شرعية أي نتيجة للانتخابات".

بايدن يقصي أردوغان

وفي تصريحات منفصلة، قال أردوغان إنه "قبل بدء الحملة الانتخابية (في الولايات المتحدة) كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يدلي بتصريحات بشأن إقصاء أردوغان... وبعد هذه التصريحات التقينا مرات عديدة. وعندما سألته عنها، فهو كان يحاول التراجع عن ذلك".

وانتقد أردوغان منافسه في الانتخابات الرئاسية كمال كيليتشدار أوغلو، الذي دعا روسيا لعدم التدخل في الانتخابات التركية، وبعد ذلك وصف كلامه بأنه "تحذير فقط".

وأعاد أردوغان إلى الأذهان التصريحات المنسوبة لكيليتشدار أوغلو بشأن عزمه فرض العقوبات على روسيا، مشيرا إلى أن الكثير من الدول الأوروبية كانت تتحدث عن ذلك أيضا، وفي وقت لاحق "سارت في الاتجاه المعاكس".

وجاء ذلك قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في تركيا، حيث يتوقع أن تكون هناك مواجهة شديدة بين الرئيس الحالي أردوغان ومرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، علما بأن استطلاعات الرأي العام تظهر نسبة تأييد متقاربة للمرشحين.

