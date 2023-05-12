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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم بدأت

صدى البلد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم قد بدأت، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وأوضح رجب طيب أردوغان قائلا: "تركيا دولة 99% من سكانها مسلمون، وهناك شعب سوري اضطر إلى مغادرة بلاده بسبب الحرب والتنظيمات الإرهابية".

وأضاف الرئيس التركى: "أنشأنا حتى الآن أكثر من 100 ألف منزل في الشمال السوري عبر مؤسساتنا الحكومية ومنظماتنا المدنية، وقد بدأ المهاجرون العودة إلى هذه المنازل".

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وكانت قد أفادت وسائل إعلام تركية بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سينهي برنامجه الانتخابي المزدحم بصلاة العشاء في مسجد آيا صوفيا الكبير يوم السبت المقبل.

ومن المقررأن يواصل أردوغان برنامجه في إسطنبول اليوم وسيلتقي بالمواطنين في تجمع سلطان غازي الذي سيعقد أمام مسجد السلطان تشيفتليجي في تمام الساعة 15.00 ثم في تجمع باهجيلي إيفلر أمام مسجد شيرين إيفلر أولو.

كما سيجري جولة إلى المناطق في عمرانية وسانجاكتيبي وبيوغلو، ثم يشارك في قمة الشباب التركي في مركز اسطنبول للمؤتمرات.

وسينهي حملته الانتخابية السبت بصلاة العشاء في مسجد آيا صوفيا الكبير في اسطنبول.

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