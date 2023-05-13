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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. لحظة تدمير الطيران الحربي الإسرائيلي منزل قيادي كبير في سرايا القدس

صدى البلد

نشرت وسائل إعلام محلية فلسطينية لقطات مصورة توثق لحظة تدمير الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل كامل منزل عائلة بهاء أبو العطا القيادي في سرايا القدس والذي اغتالته إسرائيل في العام 2019.

وقال شبكة "شهاب" للأنباء إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف البناية الواقعة شرق حي الشجاعية، مشيرةً إلى أنه تمت تسوية البناية التي تعود لوالد أبو العطا والمكونة من 5 طوابق بالأرض.

وقصفت طائرة بدون طيار بصاروخين شقة في البناية قبل أن يتم تدميرها بالكامل بثلاثة صواريخ من طائرة حربية.

واغتالت إسرائيل بهاء أبو العطا في نوفمبر من العام 2019 بعد استهداف منزله في حي الشجاعية، ما أسفر ايضا عن مقتل زوجته وإصابة طفليه.

وتواصل القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، ما أودى بحياة 30 فلسطينيًا، منهم 6 أطفال و3 سيدات، وتسبب بإصابة نحو 100 آخرين، حالة بعضهم خطيرة، منهم 32 طفلاً و17 سيدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال مصدر في حركة الجهاد لوكالة "فرانس برس"، إن "القائد الكبير في سرايا القدس إياد الحسني استشهد في عملية اغتيال نفذت في غارة جوية صهيونية في مدينة غزة".

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كما قالت سرايا القدس، في بيان، إن "المقاومة الفلسطينية وجهت ضربة صاروخية مركزة على مرحلتين"، رداً على ما وصفته بـ"الاغتيالات واستمرار العدوان" على الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، الجمعة، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الأميرال دانييل هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ترجيحه إطلاق مزيد من الصواريخ بعيدة المدى من قطاع غزة، بعد قتلت إسرائيل مسؤولاً بارزاً في حركة الجهاد.

وأضاف هاجاري أن الحملة العسكرية التي يشنها الجيش حالياً ما زالت تركز على حركة الجهاد الإسلامي فقط.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في المنطقة المحيطة بالقدس، الجمعة، بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية مجموعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل.

 

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