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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد مقترح غلق الجزارات أسبوعين.. اللحمة البلدي بـ250 جنيها في هذه الأماكن

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

شهدت أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم، السبت، استقرارا ملحوظا بعد تحرك واضح الأيام الماضية وسط توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها.

اسعار اللحوم 

إغلاق المجازر ومحلات الجزارة

قال مؤيدو مطالب إغلاق المجازر والجزارة، إنه يجب على الدولة إعلان إغلاق المجازر ومحلات الجزارة لمدة شهر قبل عيد الأضحى المبارك، لضبط أسعار اللحوم التي شهدت تحركا في الأسعار قياسية خلال الشهور الماضية، لتصل في المناطق الشعبية خلال شهر مايو  الجاري إلى 370 جنيهًا لكيلو اللحوم، مقابل أسعار تخطت الـ 500 جنيه في المناطق الراقية والسلاسل الغذائية.

خسائر الجزارين من تحرك أسعار اللحوم في الأسواق

وأوضح هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه مع مطلب غلق المجازر ومحلات الجزارة لمدة شهر قبل عيد الأضحى، مع التحرك الكبير الذي شهدته أسعار اللحوم، وتضرر الجزارين من ارتفاع اللحوم قبل المواطنين. 

وقال إن الجزارين تكبدوا خسائر كبيرة جدًا قد لا يتخيلها المواطنون من غلاء اللحوم، وأن المواطنين يلقون باللوم على الجزارين في تحرك الأسعار، بالرغم من أن الجزار هو آخر حلقات بيع اللحوم.

أسعار اللحوم البلدي اليوم في الأسواق.. بث مباشر

أسعار اللحوم الآن | حقيقة وتفاصيل إغلاق محلات الجزارة شهرين

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية

أسعار اللحوم الحمراء بالمنافذ: 220 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ: 220 جنيها.

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها.

أسعار اللحوم بمنافذ أمان: 220 جنيها.

سعر اللحوم البلدي الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها.

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 200 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 250 و300 جنيه.

ويتراوح سعر كيلو اللحم البتلو بين 240 و280 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي بين 130 و140 جنيها.

فيما يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 250 و320 جنيها.

أسعار العجول والماشية متأثرة بزيادة سعر الأعلاف

وأضاف نائب رئيس شعبة القصابين، أن أصحاب المزارع يفرضون على الجزارين الأسعار، إذ ارتفعت أسعار العجول والماشية، معللين أسباب الارتفاعات بارتفاع أسعار الأعلاف ومدخلات تربية الثروة الحيوانية، وعليه يشتري الجزار الذبيحة مرتفعة الثمن ويضطر إلى حساب هامش ربح بسيط، خاصة أن مواطني المناطق الشعبية غير قادرين على شراء اللحوم مع هذه الارتفاعات.

اسعار اللحوم 


واردات مصر من اللحوم والأبقار والجواميس الحية

يشار إلى أن قيمة واردات مصر من اللحوم والأبقار والجواميس الحية  ارتفعت بنحو 17.8% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2022،  لتبلغ  نحو 1.367 مليار دولار في مقابل 1.16 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وانخفضت قيمة فاتورة استيراد مصر من تلك السلع بنسبة 55.7% خلال سبتمبر لتبلغ نحو 50.421 مليون دولار في مقابل 113.919 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021، مؤشرات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتراجعت قيمة واردات مصر من الأبقار والجواميس الحية بنسبة 42% خلال أول 9 أشهر من 2022، لتسجل نحو 99.252  مليون دولار في مقابل 171.11 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وكذلك بنسبة 83.2% خلال سبتمبر لتبلغ نحو 2.816 مليون دولار في مقابل 16.808 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2021.

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

كيلو البلدي بـ 260 جنيها |أسعار اللحوم اليوم السبت بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة

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