أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 10-5-2023 بعد أن شهدت تحركاً طفيفاً في الأسعار بمحال الجزارة فيما واصلت استقرارها في المنافذ الاستهلاكية وكذلك اللحوم المُجمدة.

أسعار اللحوم البلدي اليوم

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 في الأسواق والمنافذ الاستهلاكية، وفي محال الجزارة.

وذلك وفقًا لآخر تحديث أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، والسجق وجميع مبيعات الجزارة.

أسعار اللحوم الكندوز

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 - 300 جنيه للكيلو وتصل في بعض المناطق إلى 320 جنيهًا للكيلو، وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا وفقًا للقطعية.

سعر اللحوم الجملي

وتراوح سعر اللحم الجملى بين 230 و260 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 150 جنيهًا، وسجل سعر اللحم الضأن 180 جنيهًا على حسب نوع اللحم، وتسجّل الكبدة 155 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمّد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجّل 120 جنيهًا

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 200 جنيه، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 250 جنيهًا.

وتتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصرية، بين 140 و160 جنيهًا للكيلو، فيما تصل أسعار اللحوم البلدي إلى 165 جنيهًا.