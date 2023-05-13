كبدة الحسين وإدارة يزيد بن معاوية.. لافتة مطعم تثير الجدل| هذه حقيقتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لافتة مطعم تحمل اسم الحسين إدارة يزيد بن معاوية، مما أثار غضب الكثير من المستخدمين.

وتناقل النشطاء الصورة المفبركة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبروا عن استيائهم من الاسم الذي يعتبر مهينًا للمسلمين وللشخصية التاريخية الهامة التي يحمل اسمها.

ومع تفاعل الجميع مع الصورة والانتقادات اللاذعة التي تلقاها الصاحب الفعلي للمطعم، تم التحقق من صحة الصورة وتبين أنها مفبركة بالفوتوشوب.

لافتة مطعم تثير الجدل

وكتب أحد التفاعلين على الصورة: “اللافتة دي متضحكش ،دي قلة أدب وجلافة وقسوة قلب وسفاهة لا حد لها”، لكن اوضح شخص آخر انها صورة غير حقيقية.

وكتب: “يا صديقي مش كل حاجة على النت حقيقة، دي صورة اليافطة الأصلية ودا مطعم مصري وكل حاجة. مشهور بالكبدة والمخ اما اللي انت لقيتها دي حد عملها.. مش حقيقة”.

وقد أثارت هذه الحادثة الكثير من التساؤلات حول أهمية التحقق من المعلومات والصور التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة عدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة والتأكد من مصداقيتها قبل تداولها.

وتعد هذه الحادثة تذكيرًا للجميع بأهمية الحذر والتأكد من صحة المعلومات والأخبار التي يتم تداولها على الإنترنت، حتى لا يتعرض أي شخص للظلم أو الإساءة بسبب معلومات غير صحيحة أو مفبركة.

طرق التحقق من المعلومات

يعد التحقق من صحة المعلومات والأخبار المنشورة على الإنترنت أمر مهم وضروري لتجنب تداعيات الأخبار الزائفة والمضللة. وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن استخدامها للتحقق من صحة المعلومات:

1.التحقق من المصدر: يجب التحقق من مصدر المعلومة والتأكد من صحة المصدر ومدى مصداقيته.

2.التحقق من تاريخ النشر: يجب التحقق من تاريخ النشر للتأكد من أن المعلومات ليست قديمة أو متقادمة.

3.التحقق من الصور والفيديو: يجب التحقق من صحة الصور والفيديوهات والتأكد من عدم تعديلها أو تلاعبها.

4.التحقق من الأخبار من خلال مواقع التحقق: يمكن استخدام مواقع التحقق من الأخبار والمعلومات المشهورة مثل Snopes وPolitifact وFactcheck.org.

5.التحقق من مصداقية الموقع: يجب التحقق من مصداقية الموقع الذي تم نشر المعلومات فيه ومدى مصداقيته.

6.التحقق من الأخبار من خلال محركات البحث: يمكن استخدام محركات البحث للتحقق من صحة الأخبار والمعلومات عن طريق البحث عن المعلومات والأخبار ذات الصلة.

7.التحقق من الأخبار من خلال الخبراء: يمكن استشارة الخبراء والمتخصصين في المجال المعني للتحقق من صحة المعلومات والأخبار.

تحقق صحة المعلومات والأخبار المنشورة على الإنترنت يتطلب بعض الجهد والوقت، ولكنه يساعد على تجنب تداعيات الأخبار الزائفة والمضللة والحفاظ على صحة المعلومات والأخبار المنشورة.