قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

أثارت واقعة طرد عدد من الفتيات من أحد المطاعم بمنطقة التجمع الخامس، بسبب ارتداء بعضهن للحجاب، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل عدد من المتابعين عن السبب الذي يمكن أن يهدد صاحب المكان من تواجد فتيات محجبات داخله.

طرد 15 فتيات وشاب من مطعم شهير بسبب الحجاب

طرد 15 فتاة وشابا من مطعم شهير بسبب الحجاب

وروت عهود محمد، طالبة كليه الصيدلة، بالفرقة الرابعة، تفاصيل الواقعة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تعرضها و15 من صديقاتها للطرد من مطعم شهير بالقاهرة، وذلك بسبب حجاب 5 من صديقاتها، مؤكدة أن المطعم لم يخبرهن مسبقا برفضه دخول المحجبات أو منعهن من الدخول، حينما كانت تحجز المقاعد بسبب عيد ميلادها من خلال تطبيق "واتس اب".

وأضافت عهود، أنه أثناء الدخول اعترضت إدارة المطعم على دخول خمسة من أصدقائها صاحبات الحجاب، كما رفضت الإدارة جلوس الفتيات سواء داخل المطعم أو المنطقة المحيطة به خارجيا في ظل وجود الصديقة المحجبة.

واختتمت عهود، أنها عندما قالت إن إدارة المطعم لم تخطرها أثناء الحجز، فكان الرد أن هذا خطأ الموظف الذي قام بالحجز لهن، لكونه لم يخبرهن بتعليمات الإدارة بمنع دخول المحجبات، مضيفة أنها حاولت التفاهم وحل المشكلة وديا مع الإدارة والسماح لهن بالدخول لعدم علمهن بالتعليمات مسبقا، إلا أن إدارة المطعم رفضت وهددت باستدعاء الأمن لطردهن.

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

وعن واقعة طرد فتيات محجبات من مطعم شهير، قال عدل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه لا يوجد أي قانون أو أي تعليمات من وزارة السياحة أو من الغرفة تنص على أحقية الأماكن التي تقدم خمورا في منع دخول المحجبات لها، وهذا الأمر مرفوض.

وأكد المصري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن “الطبيبة صاحبة الواقعة لم تتقدم بشكوى رسمية، ولذلك لم نعرف التفاصيل الخاصة بالواقعة، لكن ما قيل إنهم مجموعة من الطلاب في كلية الصيدلة”.

وأضاف: “إذا كانوا طلابا فأعتقد أن سنهم أقل من 21 سنة، والأمر قانونًا يمنعهم من تناول الكحوليات أو تقديمها لهم، ولكن لا يمنعهم من الدخول”.

الفتايات التي تم طردهم من المطعم

تصرف غير متحضر ولا يعبر عن فخامة المكان

أكدت انتصار السعيد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أن فكرة منع أو طرد المحجبات من أي منطقة عامة سواء كانت سياحية أو غيره، يعد أمرا لا يتماشي مع الإنسانية بشكل عام، مشيرة إلى أن هذا التصرف يعتبر أداءً تمييزيا جاء بناءً على الشكل وليس الشخص ذاته، معبرة عن رفضها التام لما حدث مؤخراً لمجموعة البنات في واقعة طردهن من داخل مطعم كونهن يرتدين الحجاب.

وقالت “السعيد”: "إن رفض دخول أي شخص إلي مكان عام يجب أن يكون بناءً على تصرف غير لائق قام به يسئ إلي المكان، و ليس لمجرد ثيابه أو شكله"، لافتة إلى ضرورة سرعة إنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة كل أشكال التميز وذلك طبقاً لنص القانون المصري، مستنكرة تصرف القائمين على إدارة المطعم تجاه الفتيات.