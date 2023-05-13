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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طرفا مفاوضات السودان باقون في جدة.. والهدف تسهيل المساعدات

السودان
السودان

 ذكرت مصادر لوكالات وصحف دولية أن المفاوضات من أجل التهدئة والحل في السودان مازالت مستمرة بعد أسابيع من قتال الجيش السوداني لقوات الدعم السريع.
وذكر مصدر دبلوماسي، أن الطرفين السودانيين سيبقيان في مدينة جدة السعودية لاستكمال الحديث عن جهود تحقيق شيئ إيجابي يخص الأوضاع على الأرض.
وتابع بأن الطرفان سيركزان في محاور حديثهما على خطط دعم إنساني ووصول المساعدات الإنسانية وتدفقها على السودانيين دون مشكلات.

وقصف مساء الجمعة، الجيش السوداني  مواقع لقوات الدعم السريع في الخرطوم، بينما تتواصل جهود دولية لتهدئة الوضع في البلاد.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قد وقعا على اتفاق أولي في جدة السعودية.

ووفق المصادر، فقد أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الالتزام بتسيير العمل الإنساني وتلبية احتياجات المدنيين.

وتضمن الإعلان، تأكيد الجيش وقوات الدعم السريع الالتزام بضمان حماية المدنيين، وتوفير مرور آمن لهم من مناطق الأعمال العدائية.

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