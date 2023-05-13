كولر يوجه طلباً لجماهير الأهلي ..تعرف عليه

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ارتياحه للفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد حمادي العقربي بتونس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مطالباً جماهير النادي بالحضور بكثافة في مباراة العودة.

وقال كولر: «سعيد بالنتيجة والأداء خلال مباراة الترجي، بدأنا المباراة بشكل جيد ونجحنا في إحراز هدف مبكر، ولكن تركنا الكرة للاعبي الترجي، ولذلك تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بضرورة الهدوء والتركيز وهو ما ظهر في الشوط الثاني».

وتابع كولر: «حرصنا على إجراء بعض التغييرات التكتيكية في الشوط الثاني، وتركيز اللاعبين ساهم في ظهورنا بشكل مميز وإنهاء المباراة لصالح الأهلي بثلاثة أهداف دون رد».

وتابع كولر: «الجهاز الفني كان حريصًا على الاحتفال مع اللاعبين عقب التتويج ببطولة السوبر المصري الأسبوع الماضي، ثم بدأ الجهاز بعد العودة من الإمارات في التركيز لمواجهة الترجي في دوري الأبطال».

وأشار كولر إلى أن الفريق لم يحسم التأهل بعد للدور النهائي، مؤكدًا أن الأهلي سيدخل مواجهة الإياب على أنها مباراة الحسم، تاركًا نتيجة الذهاب وكأنها لم تحدث.

ووجه كولر رسالة تهنئة لجماهير الأهلي، متمنيًا تواجدهم بكثافة في مواجهة الإياب مع الترجي يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.