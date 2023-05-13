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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط طن مستلزمات إنتاج مجهولة ودقيق بلدي مدعم وتحرير176 محضرا تموينيا بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية جهودها في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

  أسفرت الحملات، عن تحرير (176) محضرا تموينيا بين (80) محضر مخالفات مخابز و (96) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار .

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وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها ، تحرير محضر جنح بمركز تلا ضد صاحب ماكينة طحين بناحية سماليج لقيامه بتجميع كمية قدرها (20) شيكارة دقيق بلدي مدعم بهدف الاستيلاء على الدعم والتربح دون وجه حق ، وكذا تحرير محضر جنح مركز الباجور ضد المدير المسئول عن مصنع تعبئة وتغليف سلع غذائية بناحية سبك الضحاك لحيازته كمية قدرها (1) طن مستلزمات إنتاج (عسل أسود) مجهولة المصدر وبدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر المقرر .


من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

السوق السوداء الحملات التفتيشية التموين والتجارة الداخلية دقيق بلدي مدعم محافظ المنوفية مديريات التموين

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