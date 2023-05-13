وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بحضور عبد العليم جمعة، وكيل المديرية، وصالح القصيفي، مدير عام التعليم العام.

واطمأن وكيل الوزارة على وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 164 لجنة على مستوى المحافظة في الوقت المحدد وسط حراسة أمنية مكثفة، مشيرا إلى أنه حضر عملية تسليم مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية فجر اليوم الأول للامتحانات من المطبعة السرية.

كما تابع "عبد الرؤوف" سير العملية الامتحانية والتأكد من عدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية للغة العربية، حيث يؤدى 32140 طالبا وطالبة الامتحانات على مدار ستة أيام تنتهى الخميس 18 مايو.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، موجهًا بالعمل على توفير جميع الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر وبشكل يليق بتعليم دمياط.

وأشاد بانتظام وحسن سير العمل والدقة في وسائل التأمين، مقدماً الشكر لمديرية أمن دميـاط ولأعضاء المطبعة وغرفة عمليات الشهادة الإعدادية على الجهد المبذول.