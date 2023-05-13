ضربها بمطرقة وتخلص من جثتها.. شاب يقتل جارته ويخفي المسروقات مع والدته

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (إحدى السيدات) بدائرة القسم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها لـ (إحدى السيدات "مبلغ بغيابها"- مقيمة بدائرة القسم) ، وأن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر ارتباطه بعلاقة جيرة بالمجنى عليها، وعقده العزم على قتلها وسرقتها ، وبتاريخ الواقعة ولدى تواجدها أمام باب شقتها تعدى عليها "بمطرقة" على رأسها حتى فارقت الحياة و استولى على متعلقاتها (لاب توب – بعض المتعلقات والملابس الخاصة بها – 2 هاتف محمول) .

وأضاف أنه تخلص من الجثة بإلقائها بمنطقة العثور عليها، كما تم ضبط (المسروقات المستولى عليها) كما قرر بتسليمه (الهاتفين المحمولين ، وبعض متعلقات المجنى عليها) لوالدته (ربة منزل- مقيمة بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية "سيئة النية") ، وتم ضبطها بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية وأرشدت عن (المتعلقات المستولى عليها) وأضافت أنها تخلصت من الهاتفين المحمولين بإلقائهما بأحد المجارى المائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.