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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تدشين خط ساخن للحصول علي خدمات الطوارئ لمرضي الذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية
الذبحة الصدرية

  دشنت وزارة الصحة والسكان ، خطاً ساخناً للحصول على خدمات الطوارئ لمرضى الذبحة الصدرية. 

 

 وقالت  وزارة الصحة والسكان ، إنه للحصول علي الخدمات لمرضي طوارئ الذبحة الصدرية   يرجى الاتصال بالخط الساخن: ١٦٣٢٨

حسام موافي: ألم الذبحة الصدرية نعمة و«محدش يفتي» في أعراضها 

 


كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل ألم الذبحة الصدرية والصمام الميترالي، حيث قال إن مصر الأن تشهد تقدما في جراحات الصدر والقلب، بمجموعة من الأطباء المميزين.

وعلق حسام موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد قائلا:  الذبحة الصدرية هي ألم في الصدر بشرط مطابقته للذبحة الصدرية؛ لأن بداية المرض ألم فقط، ولا تشخيص للذبحة بدون ألم، موجها نصيحة للأبناء بضرورة الكشف على آبائهم حال ظهور ألم الصدر عليهم، ومحدش يفتي في أعراضها.


وأشار أستاذ الحالات الحرجة إلى أن ألم الصدر نعمة، والأخطر من يكون مريضا ولا يشعر بألم، وأكثر من ربع المرضى لا يشعرون بألم من المرض، لافتا إلى أن مواصفات الذبحة الصدرية تتمثل فيما يأتي..

 

-تواجده في الصدر أو أعلى البطن، ويأتي بالجري أو المجهود الزائد، أوطلوع السلم أو البرد الشديد، ونادرا بالانفعال –كما يحدث في السينما- والأكل.

-التسميع في الكتفين أو الرقبة أو الأسنان، ويشعر فيه الإنسان بشبه اختناق.

-يصحب برغبة في القيء أو عرق.

-سماع المريض لحسن التشخيص.

وتابع حسام موافي: ضيق الشريان التاجي يحتاج للدخول على القسطرة، واحتياج المريض لتركيب دعامة أو عملية يتوقف على سماع المريض وتشخيص أمراض القلب، والقسطرة في مصر تكون مجانية لمن لديه تأمين طبي، أو على نفقة الدولة لغير المؤمن عليهم.
 

الذبحة الصدرية نعمة الحرجة الصحة مصر

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