حسام موافي يكشف أسباب الإصابة بالتهاب البنكرياس وطرق علاجه

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الذبحة الصدرية لا علاقة لها بعضلة القلب؛ فهي عبارة عن ضيق في الشريان التاجي.

وقال حسام موافي، خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الجسم يوجد به عضو أسميه العضو المنسي؛ وهو البنكرياس، ويوجد به مشكلة كبيرة أنه قد يكون فيه مشكلة صحية ويصعُب اكتشافها.

وأوضح حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يمكن اكتشاف مشاكل البنكرياس بالموجات الصوتية، أو الأشعة المقطعية.

وحذر موافي من خطورة مبالغة المرضى في الأعراض عن الشعور بأي مرض، مؤكدًا أن كلما سهل المريض وصف الأعراض كلما ساعد الطبيب المعالج في وصف أفضل دعاء له.

وأكمل: أعراض التهاب البنكرياس تنتج عن عدة أسباب مختلفة منها «شرب الخمور، نشاط الغدة الدرقية» مؤكدًا أن التهاب البنكرياس من أخطر الأمراض التي تواجه المرضى.

وأشار موافي إلى أن هناك بعض الحالات التي تعاني من التهاب بالنكرياس تحتاج إلى التدخل الجراحي من اجل تنظيف البنكرياس.