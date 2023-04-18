مش هتعرف تبطلها.. حسام موافي يحذر من المنشطات

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من المنشطات بكافة أنواعها وحتى تناول وشرب الشاي والقهوة بكثرة، مشيرا إلى أن الشاي والقهوة ليس إدمانا ولكنه تعود فقط.

وأضاف حسام موافي، مقدم برنامج “رب زدني علما”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشاي أو القهوة ليس إدمانا ولكنه تعود ، معلقا "لو يوم مجاش فيه شاي لا يتعكر مزاجه".

وتابع الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك بعض الأدوية منشطة ويأخذها الطلاب من أجل المذاكرة، محذرا “مش هيعرف يبطلها ، والنوم نعمة من ربنا”.