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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

6 قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 التي يتم عقدها على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتمثلت قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في :

  • على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 التواصل اللحظي على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديريات التعليمية. 
  • وفي حال وجود اى مشكلات طارئة في أي من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 تقوم غرف العمليات بوضع الحلول المناسبة لها على الفور وفق القواعد. 
  • حظر اصطحاب التليفون المحمول في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لأى عضو داخل اللجنة وكذلك الطلاب وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يخالف ذلك. 
  • التصدى بكل حزم لأى محاولات غش أو أى تجاوزات داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.
  • تأمين اوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وفق خطة عمل محكمة حتى وصولها إلى الطلاب باللجان .
  • توفير الأجواء المناسبة للطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لآداء الامتحانات بدون اى قلق أو توتر. 

وكانت قد انطلقت اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023 امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، في محافظات : الفيوم ، البحر الأحمر ، الدقهلية ، دمياط ، أسوان ، الاسماعيلية ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، وسوهاج. 

موعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في باقي المحافظات

- الجيزة : 20 مايو

- القاهرة : 17 مايو

- الاسكندرية : 20 مايو

- المنيا : 20 مايو

- البحيرة : 14 مايو

- بورسعيد : 15 مايو

- القليوبية : 18 مايو

- كفر الشيخ : 17 مايو

- بني سويف : 25 مايو

- الاقصر : 18 مايو

- الوادي الجديد : 15 مايو

- أسيوط : 20 مايو

- مطروح : 20 مايو

- الغربية : 20 مايو

- الشرقية : 20 مايو

- السويس : 18 مايو

- المنوفية : 18 مايو

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