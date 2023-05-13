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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. إنشاء متنزه للمواطنين أمام قرية الشوبك في الزقازيق

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال إنشاء متنزه للمواطنين بطريق الزقازيق أبو حماد، بدءاً من مدخل المدينة أمام قرية الشوبك، وصولاً لموقف مدينة أبو حماد، والذي يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الترفيهية والخدمية التي تتم إقامتها بمدينة الزقازيق، واستكمالاً لرؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بإقامة متنزهات جديدة للمواطنين لقضاء أوقات فراغهم والعطلات الرسمية.

وقدمت نائبة المحافظ شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالمشروع، وتمت الإشارة إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمتنزه بطول 550 مترا وعرض 9 أمتار وبتكلفة 5 ملايين جنيه، حيث يضم حديقة بنجيل صناعي وأعمدة ديكورية وأحواض زهور وأماكن لجلوس المواطنين.

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وشدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المتنزه تماشياً مع رؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإقامة متنزهات جديدة للمواطنين.

وأكد أن المحافظة تشهد العديد من مشروعات التطوير والتجميل واستغلال مساحات الفضاء بمختلف المراكز والمدن والأحياء بإقامة متنزهات للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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