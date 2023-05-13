بنزيما يتصدر غيابات قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه التي سنخوض مباراة خيتافي، المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 34 من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب كل من كريم بنزيما، وديفيد ألابا، ورودريجو جويس، وداني كارفاخال.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لوبيز

خط الدفاع: ميليتاو - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - روديجر ميندي

خط الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس

خط الهجوم: هازارد - أسينسيو - فينيسيوس - ماريانو

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، أما خيتافي يتواجد في المركز 18 برصيد 34 نقطة.