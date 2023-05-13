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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.. صور

دورة تدريبية
دورة تدريبية

استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة"بالتعاون مع السفارة الأسبانية بالبلاد ، دورة تدريبية فى مجال "مكافحة العنف ضد المرأة " نظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) لعدد (146) طالبة من كلية الشرطة.

  

 تضمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتى من أبرزها (الإطار القانونى للتصدى لجرائم العنف ضد المرأة - سؤال الضحايا والشهود فى قضايا العنف ضد النساء والفتيات -  دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية فى التصدى لجرائم العنف ضد المرأة - التنسيق بين المؤسسات الوطنية للتصدى لتلك الظاهرة والآليات الوطنية لدعم ورعاية المرأة - الإطار القانونى الدولى لمكافحة الإتجار بالنساء والفتيات وتهريب المهاجرين) .

 ويعكس تنظيم الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية ، وإستمراراً لجهودها فى هذا المجال والتى ترتكز على العديد من المحاور ، يأتى من أهمها إنشاء الكيانات الأمنية المتخصصة وتنظيم العديد من الدورات في هذا المجال بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية والأممية المختلفة.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين بها ، والترحيب الدائم بالتعاون المثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الإتحاد الأوروبى فى هذا المجال.

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