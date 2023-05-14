ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

انتشر مقطع فيديو لحالة طبية نادرة حيث ظهرت فيه طفلة حديثة الولادة بعين واحدة داخل أحد مستشفيات محافظة ذي قار في العراق.

شاهد الفيديو:

وقال الأطباء في المستشفى إن الحالة نادرة الحدوث ويتسبب فيها نقص الانسجة الدماغية للطفل المولود.

وقالت الطبيبة بسمة محمد، من داخل المستشفى الذي تمت فيه الولادة، لأحد المواقع، إن هذه الحالة تعتبر غريبة في الطب، وهي ولادة طفل بعين واحد أو بدون عيون”، موضحة أن “الطفلة المولودة توفيت مباشرة بعد ولادتها، نتيجة انقطاع الغذاء عنها الذي كانت تحصل عليه في داخل بطن أمها.

بينما توفيت الطفلة المولودة مباشرة بعد ولادتها، نتيجة انقطاع الغذاء عنها الذي كانت تحصل عليه في داخل بطن أمها.