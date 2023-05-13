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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أسوة بالذهب.. تحرك برلماني عاجل لإلغاء تطبيق رسوم الإغراق على مواد البناء

مواد البناء
مواد البناء

تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بشأن ارتفاع أسعار الحديد في مصر رغم تراجعه عالميا، مطالبا بإلغاء رسوم الإغراق مقارنة بجمارك الذهب.


وأوضح "السادات" فى المذكرة الإيضاحية للطلب المقدم منه، " أن أهم اسباب الإرتفاع الجنوني فى أسعار مواد البناء هو عدم وجود منافسة في السوق وفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد وعدم السماح للمستوردين باستيراد البليت، بالإضافة إلي غياب الرقابة والدولة عن الأسواق مما تسبب فى حالة فوضى في سوق الحديد.

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وتساءل عضو مجلس النواب: ما هي خطة الحكومة لحماية أكثر من ١٠٠ مليون مواطن،  خاصة وأن هناك شركات تبيع طن الحديد بسعر 32 ألف جنيه ومصانع أخرى أقل جودة تبيعه بسعر 39 ألف جنيه ومصانع أخرى تبيعه بـ43 ألف جنيه من يحمي المواطن.

وطالب بتشديد الرقابة على الأسواق، مضيفا:" المتابعة الجيدة من الأجهزة المعنية هي السبيل لمواجهة جشع التجار والشركات  والقضاء على فوضى التسعير، بالإضافة إلي إلغاء رسوم الإغراق لأنها سبب أساسي أيضا فى أزمة أسعار مواد البناء المستوردة لذلك لابد بالتعامل معها كما حدث مع الذهب واعفائه من الجمارك ".

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