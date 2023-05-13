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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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معهد البحوث الطبية بالإسكندرية ينظم مؤتمرا لمناقشة مرض السرطان وتأثيرها على المجتمع

مؤتمر بمعهد بحوث
مؤتمر بمعهد بحوث الإسكندرية

نظم معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية ظهر اليوم المؤتمر العلمي التاسع عشر (والسابع دولياً)  وتستمر فعالياته لمدة يومين بعنوان "خطوات هامة في أبحاث السرطان على الجينوم للتطبيق العملي في الأوقات الصعبة"، لمناقشة مشكلة مرض السرطان وتأثيرها على المجتمع بداية من الأبحاث الجينية حتى التطبيق الإكلينيكي.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات والدكتور سارية حوام مدير المجمع الطبي بمستشفى مصطفى كامل العسكرى و ممثلى هيئة التعاون الدولي اليابانية و منظمة الصحة العالمية WHO و الباحثين و المتخصصين واعضاء هيئة التدريس والطلاب المصريين و الاجانب.

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يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 وأكدت الدكتورة أمال غانم عميد معهد البحوث الطبية، أن المؤتمر يهدف إلى التعاون مع المراكز البحثية والعلمية المختلفة لمتابعة أحدث ما وصلت إليه الأبحاث العلمية على المستوى الدولي في مجال السرطان وتشجيع شباب الباحثين على دراسة مرض السرطان وأثره على المجتمع و مواكبة إستراتيجية الدولة فى الكشف المبكر على المرض و كيفية الوصول إلى أفضل السبل فى علاجه وتخفيف اثاره و مناقشة الاستراتيجيات الحديثة في تشخيص وعلاج الأورام المحتملة من خلال ١٢ جلسة علمية و٤٥ بحث علمي عن أحدث الأستراتيجيات في التشخيص والعلاج والطرق الحديثة للتنبؤ بالاورام السرطانية، وأهميتها في التدخل المبكر للحد من الاصابة بالمرض، كذلك الدراسات  الجينية والدراسات القبل إكلينيكية باستخدام تقنيات النانو والذكاء الاصطناعي معربة عن امنياتها لنجاح للمؤتمر من خلال الأبحاث و المناقشات وتبادل الخبرات وصولا لتوصيات لصالح صحة المرضى و البحث العلمي.

و أشارت الدكتورة أمانى يوسف وكيل المعهد لشؤون الدراسات العليا والبحوث إلى أهمية المؤتمر فى التعاون بين شباب الباحثين و الخبراء لاستكمال مسيرة البحث العلمي فى مجال علاج مرض السرطان.

و أضاف الدكتور خالد مطراوى وكيل المعهد لشؤون تنمية البيئة وخدمة المجتمع إلى ضرورة توسيع دائرة المناقشات لتحقيق الاستفادة القصوى من الأبحاث المنشورة.

يشمل المؤتمر جلسة تعريفية عن هيئة التعاون الدولي اليابانية، يحاضر بها ممثلين للجانبين المصري والياباني للهيئة عن فرص التعاون المشترك والشراكة المصرية-اليابانية في  مجال البحث العلمي، كما يستعرض المؤتمر بالتعاون مع ممثلي منظمة الصحة العالمية أحدث التوصيات في مجال اقتصاديات وتكنولوجيا صناعة الرعاية الصحية ومستجدات برنامج الارشادات الاكلينيكية الوطنية.

وشهد المؤتمر عرض تقديمى عن دور المعهد فى التعليم و البحث العلمي وخدمة المجتمع ورؤيته للمستقبل تلاه تكريم الفائزين بجوائز علمية و السادة عمداء ووكلاء المعهد السابقين و الخبرات التى ساعدت في تطور البحث العلمي عبر تاريخ المعهد.

الاسكندرية أعضاء هيئة التدريس البحوث الطبية التدخل المبكر الاستفادة القصوي الأوقات الصعبة الدراسات العليا الدكتور عبد العزيز قنصوه

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