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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: أوكرانيا تخسر ما يقرب من 300 من المرتزقة العسكريين في اتجاه دونيتسك

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت إن التجمع الجنوبي للقوات المسلحة الروسية قضى على أكثر من 285 عسكريًا ومرتزقة أوكرانيًا ، بالإضافة إلى 17 مركبة عسكرية ومخزنًا للأسلحة في اتجاه دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وخلال اليوم الماضي، تم تنفيذ تسع طلعات جوية في هذه المنطقة بالقرب من دونيتسك 

وأكملت مدفعية المجموعة 98 مهمة قصف، وعلى مدار اليوم، احتشد أكثر من 285 عسكريًا ومرتزقة أوكرانيًا ، ودبابتان ، وثلاث مركبات قتال مشاة ، وأربع مدرعة 

وقالت الوزارة الروسية في بيان إن ناقلات أفراد وأربع سيارات ومدفعتي هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika ومدافع هاوتزر D-30 دمرت في هذا الاتجاه '.

كما تم تدمير مستودع صواريخ وقذائف مدفعية للجيش الأوكراني بالقرب من مدينة كراماتورسك ، بحسب البيان.

إلى جانب ذلك، أعلنت الوزارة الروسية أن وحدات هجومية روسية كانت مدعومة من القوات المحمولة جواً على الأجنحة قد استولت على ربع آخر في الجزء الشمالي الغربي من أرتيموفسك (باخموت). 

كما قامت القوات الجوية الروسية بضربات عديدة على مواقع محيطة للجيش الأوكراني.

الدفاع الروسي القوات الجوية الروسية باخموت موسكو

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