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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماتت برصاصة طائشة .. صور خاصة للفنانة شادن حسين قبل وفاتها

شادن حسين
شادن حسين

كشفت بعض التقارير السودانية والعربية ، عن مقتل الفنانة الشابة شادن محمد حسين، والشهيرة بشادن حسين بعد إصابتها برصاصة طائشة داخل منزلها فى اشتباكات السودان.
 

معلومات عن شادن حسين 

وتعتبر الفنانة السودانية شادن حسين، من الفنانات اللاتي يحظن بشعبية كبيرة داخل السودان، وذلك لكونها واحدة من المطربات اللاتي يقدمن الفن السوداني بأكثر من لون مختلف.

وكانت شادن قد كشفت فى تصريحات سابقة لها ، أن والدها جنيرال متقاعد بالجيش السوداني، وأنها خريجة كلية  اقتصاد وبنوك وهو مجال بعيد تماما عن مجالها الفني.

نعيها على السوشيال ميديا


وفور إعلان خبر شادن عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وقام عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بنعيها، فيما انتشرت صورها فى كافة الصفحات والمواقع نظرا لصغر سنها ووفاتها برصاصة طائشة فى الاشتباكات الموجودة فى السودان.

 

تلقيبها بالحاكمة 

وكانت شادن فى أحد اللقاءات التلفزيونية لها أكدت أن عددا من أفراد القبيلة التى تسكن فيها لقبوها بالحاكمة وهو لقب يطلق على أفراد بيعنهم نظرا لقدرتهم على حل النزاعات بين الأشخاص، وهو ما جعل الكثيرين يتأثرون بوفاتها بهذه الطريقة.
 

الفنانة الشابة شادن محمد حسين بشادن حسين شادن حسين اشتباكات السودان

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