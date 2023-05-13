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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خسارة صعبة | استقالة مدرب الترجي بعد ثلاثية الأهلي

نبيل معلول مدرب الترجي
نبيل معلول مدرب الترجي التونسي

أعلن نبيل معلول، المدير الفني لنادي الترجي التونسي، باستقالته من تدريب الفريق التونسي، بعد خسارته أمس أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب نبيل معلول، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا: “اتفهم حزن و خيبة الترجيين بعد هذه الخسارة الصعبة، واعتذر لكافة الجماهير عن عدم تمكننا من ادخال الفرحة ليلة أمس في قلوب جماهيرنا العريقة”.

لم تكن المهمة سهلة

وتابع نبيل معلول: “في الفترة الاخيرة لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لي و لبقية الاطار الفني و اللاعبين لعدة اسباب يطول شرحها في الظرف الحالي؛  لكنني حاولت بكل ما في وسعي من ايجاد الحلول المناسبة و تجاوز الصعوبات و تحقيق افضل ما يمكن من النتائج”.

وأكمل نبيل معلول : “لبيت نداء الواجب عندما احتاجني فريقي في فترة صعبة في نهاية الموسم الفارط،  الحمد لله ، نجحنا في اشياء و اخفقنا في اشياء اخرى و الانسان  يخطئ و يصيب”.

 واختتم نبيل معلول: "تغليبا لمصلحة فريقي الترجي الرياضي التونسي، قررت الانسحاب و تقديم استقالتي لرئيس النادي، ادعو كافة الجماهير الترجية الى مواصلة الوقوف وراء اللاعبين و دعمهم في بقية المشوار في البطولة و الكاس و رابطة الابطال الافريقية، ترجي يا دولة".

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