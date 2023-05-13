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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبدالهادي يطرح سؤالا للجماهير بعد فوز الأهلي على الترجي

مهيب عبد الهادى
مهيب عبد الهادى

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادى سؤالا لجماهير  الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب مهيب عبر حسابه علي فيسبوك "في حال صعود الاهلي الي نهائي دوري ابطال افريقيا ... أيهما تفضل ؟1- الوداد المغربي2- صن داونز الجنوب افريقي"

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

فوز الاهلي علي الترجي مهيب عبد الهادي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نهائي دوري أبطال إفريقي يطرح سؤالا

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