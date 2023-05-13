لا يهدر أصواتًا.. رئيس حزب الجيل يطالب بتقسيم الدوائر الانتخابية بالقائمة النسبية

طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي بتغيير النظام الانتخابي من نظام القائمة المطلقة غير العادل والمهدر للأصوات إلى نظام القائمة النسبية غير المشروطة العادل والذى لا يهدر أصواتًا.

وأكد الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يكون بناء على النظام الانتخابى، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر للنظام الفردى يختلف عن تقسيم الدوائر عن نظام القائمة النسبية، كما يختلف عن قانون تقسيم الدوائر للنظام الانتخابى بالقائمة المطلقة.

وأشار رئيس حزب الجيل أنهم يطالبون بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، لذلك فهو يدعو إلى أن يكون تقسيم الدوائر بهذا النظام.



وتابع : لذلك يقترح حزب الجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب والشيوخ وانتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة النسبية غير المشروطة وهو نظام عادل يوزع مقاعد الدائرة الانتخابية بنسب حصول القوائم على أصوات الناخبين مما يجعل مجلسى النواب والشيوخ يمثلان الشعب المصرى تمثيلا صحيحا وحقيقيا وفى نفس الوقت يقوى الأحزاب والنظام الحزبى فى البلاد ، ويقترح لتحقيق ذلك إدخال تعديلات على بعض مواد قانونى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وتنطلق غدا الأحد، أولى جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

وتعقد في ذلك اليوم، أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وكشف مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المرحلة القادمة وهي الجلسات النقاشية، هي نقاشية مخصصة لكل قضيـة من القضايا التي سيناقشها الحوار الوطني، ولأن تلك القضايا التي تم الاستقرار عليها وهي التي تمثل أولوية عند المواطن وتمس احتياجاته بشكل مباشـر، وتابع: “المواطن هو العنصر الفاعل في الجلسات الحوارية سواء مقدم مقتـرح أو من الفـئات المعنيـة بـالقضيـة أو ممثـل لجـهـة فـاعـلـة”.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أن هناك العديد من القضايا والملفات المهمة على أجندة الحوار الوطني، ليس فقط على الصعيد السياسي، ولكن أيضا فيما يخص الملفات الاقتصادية التي تشهد تحديات لا تقتصر على المستوى المحلي وإنما تظهر آثارها في العديد من بلدان العالم.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحوار الوطني هو جزء مهم من الحراك الإيجابي الذي تشهده الدولة المصرية حاليا، وأن الحكومة تجتهد لصالح الوطن والمواطن كما أنها مستعدة لسماع مختلف الرؤى والأفكار والأطروحات، وعازمة على المشاركة في أي جلسات أو نقاشات تدعى إليها من أجل الوصول إلى رؤى يستفيد بها الوطن.