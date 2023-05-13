عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يتوجه لـ ألمانيا غدًا بعد إيطاليا.. اعرف سر وأهداف الزيارة

زيلينسكي
زيلينسكي

أعلنت مصادر حكومية ألمانية اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور العاصمة برلين غدًا الأحد، في الوقت الذي يسعى فيه لحشد الدعم من الحلفاء الرئيسيين ضد الغزو الروسي.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، سيتوجه زيلينسكي إلى ألمانيا بعد زيارته لإيطاليا حيث يلتقي المسؤولين الإيطاليين والبابا فرانسيس اليوم السبت.

وكانت آخر مرة زار فيها الزعيم الأوكراني ألمانيا لحضور اجتماعات مجلس الأمن في ميونيخ في فبراير من العام الماضي قبل اندلاع الحرب مباشرة.

وأعلنت ألمانيا اليوم السبت عن تقديم 2.7 مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ، وهي أكبر صفقة من نوعها حتى الآن منذ الغزو الروسي، وتعهدت بمزيد من الدعم لكييف طالما كان ذلك ضروريًا.

كما استقبلت البلاد حوالي مليون لاجئ أوكراني.

وقال كريستيان مولينج، نائب مدير المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، إن زيلينسكي سيرغب على الأرجح في أن يعرف مباشرة من المستشار أولاف شولتس كيف يرى انتهاء الحرب.

وأضاف مولينج: “هل تريد ألمانيا انتصار أوكرانيا أم يكفي أن تنتهي الحرب؟ سيكون من المهم لزيلينسكي أن يسمع مباشرة من المستشار كيف يفكر”، لافتًا إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة مالية لتسديد ديونها حتى لا تفلس وتلعب ألمانيا دورًا كبيرًا بشأن هذا الأمر.

وحسب وكالة “فرانس 24”، رغم أن أوكرانيا تتحرك لمطالبة حلفاءها الغربيين بمزيد من الأسلحة خصوصًا البعيدة المدى، إلا أن روسيا اتهمتها بالشروع في استخدام الصواريخ البريطانية من طراز "ستورم شادو".

وكشف المكتب التمثيلي لجمهورية لوجانسك الشعبية في المركز المشترك لإدارة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، عن تنفيذ هجوم صاروخي على لوجانسك، في 12 مايو، باستخدام صواريخ كروز "ستورم شادو".

وقال المكتب: "وفقًا لمعلومات محدثة، استخدمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية صاروخين من طراز ستورم شادور كروز (إنتاج إنجليزي - فرنسي) وصاروخ مضاد للطائرات ADM-160B MALD ( إنتاج أمريكي) في 12 مايو 2023، خلال هجوم صاروخي على مدينة لوجانسك".

الرئيس الأوكراني زيلينسكي الغزو الروسي المانيا برلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

قرار عاجل من المحكمة بشأن إعلامي في قضية التشهير بوالدة شيماء جمال

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

خسارة صعبة | استقالة مدرب الترجي بعد ثلاثية الأهلي

مستمرة بجميع الفروع وأون لاين .. تعرف على أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي.. خدمات

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

ترشيحاتنا

خراب بيوت.. مفيدة شيحة تحذر من الذكاء الاصطناعي

تكريم محمد محمود عبد العزيز في صدى البلد عن دوره في حضرة العمدة

الرئيس يوجه باستمرار تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين

استشهاد شاب فلسطيني بعد إدعاءات الاحتلال لتنفيذه عملية طعن جنوب غرب جنين

السيسي يوجه بتطوير هيئة التأمين الاجتماعي بالتحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية

بشرى .. الزراعة تطرح أضاحي بأسعار أقل من السوق خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتقوا الله.. لافتة داخل المنتزه تثير ضجة وتحذر من الأفعال الغير أخلاقية

بالدولار والمصري.. سعر غير متوقع لإطلالة درة البيضاء

أرخص و أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موهيتو الليمون بالنعناع

احترس منهم .. 9 أعراض عليك ملاحظتها تدل على نقص الحديد بالجسم

فيديو

شح مياه وجفاف.. تحذيرات أمريكية من خطر يهدد نصف سكان العالم

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

وضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد| فيديوجراف

زلزال يضرب الذهب وتراجع كبير في سعر الجرام.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ