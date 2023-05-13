زيلينسكي يتوجه لـ ألمانيا غدًا بعد إيطاليا.. اعرف سر وأهداف الزيارة

أعلنت مصادر حكومية ألمانية اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور العاصمة برلين غدًا الأحد، في الوقت الذي يسعى فيه لحشد الدعم من الحلفاء الرئيسيين ضد الغزو الروسي.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، سيتوجه زيلينسكي إلى ألمانيا بعد زيارته لإيطاليا حيث يلتقي المسؤولين الإيطاليين والبابا فرانسيس اليوم السبت.

وكانت آخر مرة زار فيها الزعيم الأوكراني ألمانيا لحضور اجتماعات مجلس الأمن في ميونيخ في فبراير من العام الماضي قبل اندلاع الحرب مباشرة.

وأعلنت ألمانيا اليوم السبت عن تقديم 2.7 مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ، وهي أكبر صفقة من نوعها حتى الآن منذ الغزو الروسي، وتعهدت بمزيد من الدعم لكييف طالما كان ذلك ضروريًا.

كما استقبلت البلاد حوالي مليون لاجئ أوكراني.

وقال كريستيان مولينج، نائب مدير المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، إن زيلينسكي سيرغب على الأرجح في أن يعرف مباشرة من المستشار أولاف شولتس كيف يرى انتهاء الحرب.

وأضاف مولينج: “هل تريد ألمانيا انتصار أوكرانيا أم يكفي أن تنتهي الحرب؟ سيكون من المهم لزيلينسكي أن يسمع مباشرة من المستشار كيف يفكر”، لافتًا إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة مالية لتسديد ديونها حتى لا تفلس وتلعب ألمانيا دورًا كبيرًا بشأن هذا الأمر.

وحسب وكالة “فرانس 24”، رغم أن أوكرانيا تتحرك لمطالبة حلفاءها الغربيين بمزيد من الأسلحة خصوصًا البعيدة المدى، إلا أن روسيا اتهمتها بالشروع في استخدام الصواريخ البريطانية من طراز "ستورم شادو".

وكشف المكتب التمثيلي لجمهورية لوجانسك الشعبية في المركز المشترك لإدارة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، عن تنفيذ هجوم صاروخي على لوجانسك، في 12 مايو، باستخدام صواريخ كروز "ستورم شادو".

وقال المكتب: "وفقًا لمعلومات محدثة، استخدمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية صاروخين من طراز ستورم شادور كروز (إنتاج إنجليزي - فرنسي) وصاروخ مضاد للطائرات ADM-160B MALD ( إنتاج أمريكي) في 12 مايو 2023، خلال هجوم صاروخي على مدينة لوجانسك".