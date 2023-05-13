تشكيل الإسماعيلي للقاء الزمالك في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك المقرر لها السابعة مساء، باستاد الإسماعيلية في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: عصام صبحي - محمد هاشم - باهر المحمدي - محمد دسوقي

خط الوسط: سيرجي أكا - - عماد حمدي - أحمد مدبولي.

خط الهجوم: محمد الشامي - فراس شواط - ياو أنور.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، أحمد عادل ومحمد نصر وكريم عرفات ومحمد عبد السميع ومحمد مخلوف ومحمد بيومي وكريم الديب وعمر الساعي ومحمود الشبرواي.